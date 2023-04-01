محافظ أملج يُدشن وقف نور الطفولة والبث والانتاج بجمعية الذكر الحكيم

سعود الجهني – أملج

دشن محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، الأربعاء الماضي مبنى وقف نور الطفولة ووحدة البث والإنتاج لجمعية الذكر الحكيم، بحضور رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الشيخ تركي المطري والمدير التنفيذي عيسى حامد الحمدي وعدد من المشائخ، وبعد التدشين أخذ سعادة المحافظ جولة داخل مرفقات المبنى واطلع على شرح مفصل عن الوقف والذي يستقبل الفتيات لسن ست سنوات لتعليم القرآن بالقراءة والكتابة، وتضمنت مرافق الوقف فصول تعليمية والعاب ترفيهيه ومصلى ومطبخ، وأفاد رئيس الجمعية “المطري” أن عدد الطالبات بلغ 160 طالبة .

ومن جانبٍ أخر أوضح مدير الجمعية عيسى الجهني أن وحدة البث والانتاج المتنقلة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات في المملكة العربية السعودية، ولم يتبقى لها سوى إجراءات استخراج تصريح إعلامي فقط ومن ثم تسطيع البث ، وأنها مقتصرة على الجهات الحكومية والجهات الخيرية، وأنها ليست للاستثمار فحسب .