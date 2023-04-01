“التعليم” تُطلق مبادرة “بيئة مدرستي أجمل” في 5 إدارات تعليمية

البلاد : متابعات

أطلقت وزارة التعليم مبادرة (بيئة مدرستي.. أجمل) في خمس إدارات تعليمية: الرياض، الشرقية، حائل، المدينة المنورة وعسير؛ بهدف تحسين البيئة المدرسية، وتعزيز القيم الجمالية داخل المدارس وخارجها، ورفع الذائقة الجمالية في المجتمع التعليمي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الفنية المتنوعة.

وتسعى وزارة التعليم من خلال تفعيل هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة تعليمية مدرسية جاذبة، وإثراء الجوانب الجمالية، إضافةً إلى استثمار المواهب الفنية للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والاستفادة منها، وبناء شراكات مجتمعية نوعية.

وتستهدف مبادرة (بيئة مدرستي.. أجمل) طلاب وطالبات التعليم العام بجميع المراحل، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، حيث من المقرر أن تستمر المبادرة حتى نهاية شوال المقبل، على أن يتم الاستفادة من الهوية الوطنية والإرث الحضاري للمملكة في المشاريع التي سيتم تنفيذها.

وتتضمن المبادرة عدداً من الفعاليات والأنشطة، والتي تبدأ بعقد لقاء تعريفي خاص بالمبادرة وآلية تطبيقها وورشة عمل مصاحبة من قبل مديري ومديرات ومشرفي ومشرفات النشاط الطلابي في الإدارات التعليمية، وتنفيذ المشاريع الفنية في المدارس المختارة من قبل معلمي ومعلمات التربية الفنية ضمن مجالات: الرسم والتصميم، والزخرفة والخط العربي، والتصميم الهندسي والمعماري، والتشكيل وتركيب المجسمات، والجداريات، مع الاستفادة من الطاقات الطلابية في هذه المشاريع، وسيتم متابعة سير العمل والزيارات الميدانية والتقييم للمشاريع، ومن ثم تكريم المشاريع المتميزة في نهاية المبادرة وفق ضوابط محددة.​​