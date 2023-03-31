“لاعبون بلا حدود” يعود في عامه الرابع بجوائز خيرية 10 ملايين دولار

– الحدث يستضيف بطولة CS:GO للسيدات للمرّة الأولى من 27 إلى 29 أبريل للتنافس على جوائز مالية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي

– ينطلق بتاريخ 10 أبريل، يقدّم الحدث الخيري “لاعبون بلا حدود” جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمختلف الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية

الرياض – هاني البشر

للموسم الرابع على التوالي، يقيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الحدث الخيري الأكبر للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم “لاعبون بلا حدود” بمنافسات أكبر وبجوائز مالية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية.

وسيُقام هذا الحدث الافتراضي الضخم لمدة ستة أسابيع، يتخللها العديد من المنافسات لمجموعة من أكثر الألعاب شهرة في العالم.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة “لاعبون بلا حدود” ستكون بمثابة مؤهل لمنافسات “موسم الجيمرز: أرض الأبطال”أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية والألعاب في جميع أنحاء العالم ، والذي يعود هذا الصيف بمجموع جوائز عالمية تبلغ 45 مليون دولار.

وسيستضيف الحدث للمرّة الأولى منذ انطلاقه بطولة Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) لللسيدات وذلك من 27 إلى 29 أبريل المقبل بمشاركة 6 فرق عالمية. وستشهد البطولة تواجد فريق نيغما جالاكسي (Nigma Galaxy) من بين الفرق المنافسة، والتي ستتنافس جميعها على إجمالي جوائز يبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي في لعبة التصويب الشهيرة CS:GO والمطورة من قبل Valve و Hidden Path Entertainment.

وعلق فريق نيغما غالاكسي قائلاً: “يسعدنا أن نكون ضمن هذا الحدث الخيري للرياضات الإلكترونية وممتنون للغاية لمشاركتنا ونسعد أن نساهم في فعل الخير من خلال اللعب أحداث مثل لاعبون بلا حدود هي خير مثال على تقدم وتطور الرياضات الإلكترونية للسيدات حول العالم ونحن سعيدون بمساعدة الآخرين بالمشاركة في هذا الحدث الخيري.”

وتعود منافسات Counter-Strike العالمية لتكون ضمن المنافسات التي يستضيفها حدث “لاعبون بلا حدود بجانب بطولة السيدات. وستنطلق المنافسات التأهيلية لفرق الرجال في أوروبا وأمريكا الشمالية في 16 مايو القادم، لتتأهّل الفرق إلى المرحلة النهائية في حدث لاعبون بلا حدود ومن ثم إلى تتأهل إلى بطولات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، المهرجان الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – الذي ستحتضنه المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على مدى 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو القادم في مدينة الرياض.

وينطلق الموسم الرابع من “لاعبون بلا حدود” ابتداءً من 10 أبريل ويستمر لمدّة ستة أسابيع، وسيتبرع الفائزون في مسابقات النخبة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي تُوزع على المنظمات الخيرية الدولية التي تدعم الأعمال الإنسانية. وينظّم هذا الحدث العالمي عبر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ويتضمن هذا الحدث بطولات تأهيلية لمنافسات موسم الجيمرز.

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “متحمسون للغاية للنسخة الرابعة من” لاعبون بلا حدود” الذي سيشهد لأول مرة بطولات للسيدات.

وواصل: إن أكثر ما يميز مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية أنه مجتمع غير متحيز منفتح لفرص متكافئة للجميع دون تمييز أو قيود. حيث نحرص على توفير وخلق بيئة شاملة للألعاب والرياضات الإلكترونية تشجع وتدعم اللاعبات من مختلف الخلفيات.”

وأضاف: “لاعبون بلا حدود كان بمثابة الطريق الممهد لموسم الجيمرز والذي يعد أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم، ومن خلال لاعبون بلا حدود استطاعت المملكة أن تنشئ أكبر منصة خيرية في الرياضات الإلكترونية في العالم، إذ استطاعت خلال الثلاث سنوات الماضية جمع 30 مليون دولار للمساعدات الإنسانية من خلال الشركاء مثل Direct Relief و IMC و UNICEF و ITU Gavi و NRC ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.”