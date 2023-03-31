كيليان مبابي الأعلى أجرًا في عالم كرة القدم

يتقاضى مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي (24 عامًا) أغلى راتب في عالم كرة القدم بواقع 6 ملايين يورو شهريًا.

ونشرت “ليكيب” الفرنسية قائمة بأعلى اللاعبين أجرًا في “الليغ 1” حيث جاء مبابي على رأس القائمة بعد تجديد عقده العام الماضي.

وتضاعف راتب مبابي 3 مرّات بعد أن جدّد عقده العام الماضي إلى صيف 2025، إذ يتقاضى 6 ملايين يورو شهريًا قبل اقتطاع الضرائب.

يأتي في المركز الثاني النجم البرازيلي نيمار بواقع 3.6 مليون يورو شهريًا، وفي المركز الثالث الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ3.3 مليون.

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يدافع مبابي عن ألوان باريس منذ 2017 معارًا من موناكو، قبل أن تتحوّل إعارته إلى انتقال دائم صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو.