كيف خسر نيمار “مليون دولار” في ساعة واحدة؟

خسر مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا (31 عامًا) قرابة مليون دولار في ظرف ساعة في لعبة البوكر.



وقالت يومية “ديلي ميل” البريطانية: إن نيمار خسر مليون دولار خلال مشاركته في اللعبة في وقت متأخر يوم الأربعاء.



نيمار هو أحد الرعاة الرئيسيين لإحدى الشركات التي تروّج للعبة البوكر، حيث يمضي وقته أحيانًا في ممارسة اللعبة.



وانتهى موسم نيمار بعد تعرضه لإصابة وخضوعه إلى عملية جراحية مطلع مارس الجاري في عيادات إسبيتار في قطر.

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سجّل نيمار الذي يلعب لباريس منذ 2017، 13 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة بالدوري الفرنسي في الموسم الحالي.