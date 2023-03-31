الدوري الفرنسي “يحظر” إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين

لن يوقف الدوري الفرنسي مبارياته خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين المسلمين وقت أذان المغرب، بحسب بيان رسمي من اتحاد اللعبة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة: إنه أبلغ حكّام الدرجتين الأولى والثانية والثالثة بعدم أيقاف المباريات خلال أذان المغرب.

وخلّف القرار جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي الفرنسي، في حين وصفه لاعبو كرة قدم فرنسيون وأوروبيون بالعنصري وغير المفهوم.

وأبدى لوكاس دين، وهو لاعب دولي مع متتخب فرنسا ومدافع لنادي أستون فيلا الإنجليزي، اندهاشه من قرار اتحاد الكرة الفرنسي.

وقال الاتحاد الفرنسي في رسالته للحكّام في هذا الصدد: “كرة القدم لا تنظر إلى الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الأيدبولوجية للاعبين”.

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قرار الاتحاد الفرنسي قابله آخرون من قبل الدوري الإنجليزي والألماني، اللذين أعلنا قبل أيام تخصيص فترات توقف لإفطار اللاعبين المسلمين في رمضان، في حين فتح نادي تشيلسي الإنجليزي أبواب ملعبه “ستامفورد بريدج” للإفطار الجماعي.

وكانت تفارير قد كشفت عن تعليمات من مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، للاعبيه المسلمين بتحاشي صوم رمضان، وإلا ستكون العاقبة عدم الاستدعاء إلى المنتخب، في وقت ينشط خلاله أكثر من 10 لاعبين مسلمين مع “الديكة”.

ويتقدّم اللاعبين المسلمين في منتخب فرنسا، كريم بنزيمة من ريال مدريد وعثمان ديمبيلي من برشلونة, وويلسي فوفانا ونغولو كانتي من تشيلسي، وبول بوغبا من يوفنتوس، وإبراهيما كوناتي من ليفربول، ونبيل فقير من ريال بيتيس.