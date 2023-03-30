في شهر الخير وفي وطن الخير والعطاء، تجاوزت “حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري” خلال أسبوع واحد نصف مليار ريال منذ أن دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديمهما، حفظهما الله، تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجاً، وتأكيداً على دعمها للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والمواطنين.

هذا البذل السخي بمعانيه العميقة ومقاصده الخيرة الحميدة، هو تجسيد ناصع لروح التكاتف والتراحم، وتعضيد لاستقرار وقوة المجتمع، والابتكار في ذلك من خلال عمل مؤسسي متقدم ومحوكم، ومنه هذه المبادرة الطموحة التي تعد الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري، من خلال المشاركة المجتمعية في توفير مليار ريال طيلة الشهر الفضيل، فتحقق نصف المستهدف في أيام معدودات، تأكيداً على تجذر القيم النبيلة في هذا البلد الطيب بالمسارعة في الخيرات بين أبنائه، وأياديه البيضاء الممتدة إلى أنحاء العالم.