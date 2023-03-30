ضمن برنامج القدرات البشرية.. مجلس شؤون الأسرة يطلق دليل تنمية الطفولة المبكرة

البلاد- متابعات

أطلق مجلس شؤون الأسرة الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكّرة، كأوّل الأدلة الإرشادية لمبادرة الأسرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة، وضمن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

ويهدف الدليل إلى تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من منح تجربة مثالية للطفل، عن طريق رصد مراحل الطفولة المبكرة وتقدم الإرشاد لكيفية دعم نمو الأطفال في كل مجال من مجالات النمو الرئيسة، وهي النمو البدني، والاجتماعي والعاطفي، وقدرات التعلم، ومهارات التواصل، كما يهيئ الأسر ومقدمي الرعاية إلى انتهاء مرحلة الطفولة المبكرة والعمل على ضمان استعداد الطفل للانتقال إلى مرحلة الدراسة، ويتضمن الدليل فصلًا إرشاديًا للأطفال من ذوي الإعاقة والمتعرضين للعنف.

كما يأتي الدليل ضمن مبادرة الأسرة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأسرية والإسلامية في المجتمع، ورفع الوعي حيالهما، وتزويد الوالدين للمهارات والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على أسرة مستقرة متماسكة، بالإضافة إلى ضمان وصول أفراد الأسرة لخدمات الحماية والتمكين في كافة مناطق المملكة من خلال 18 برنامجًا تمت مواءمته مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضحت الأمين العام بالمجلس الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أن إطلاق دليل تنمية الطفولة المبكرة يأتي ضمن خطوات المجلس لإيجاد بيئة داعمة تستجيب لاحتياجات الأطفال وتنمي قدراتهم، حيث تم تخصيص 10 برامج للطفل من أصل 18 برنامجًا مدرجًا في مبادرة الأسرة.

وأكّدت أن التعاون مع برنامج تنمية الموارد البشرية ينطلق من كون الأسرة حاضنة مكونات رأس المال البشري التي تحقق مستهدفات التنمية، مما يعزّز أهمية صقل مهارات الوالدين ومقدمي الرعاية وتزويدهم بالأدوات، لتمكينهم من تحضير الأطفال نحو مستقبلهم الواعد.

من جانبها أشارت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة شيرين العوفي إلى أن الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز وعي الأسرة حول المراحل التي يمرّ بها الطفل من أول يوم في حياته وحتى انضمامه إلى مرحلة المدرسة، بهدف دعم تطوّر الأطفال في كافة مجالات النموّ، مما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030.