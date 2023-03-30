شركة وسط جدة توقع مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل مشاريع منطقة المرسى

البلاد- واس

وقعت شركة وسط جدة للتطوير – إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لمشروع وسط جدة – مع مجموعة كورينثيا، اليوم، مذكرة تفاهم لبحث سُبل التعاون في تقديم خدمات استشارية لتطوير وتشغيل مشاريع ضمن منطقة المرسى في مشروع وسط جدة.

وتضم المنطقة التي سيتم تطويرها مرسى بمواصفات عالمية مجهز للقوارب واليخوت – يمثل بوابة المشروع على ساحل البحر الأحمر- ، وتوفر نمط الحياة الشاطئية والبحرية للسكان، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية للضيافة ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، أن العمل مع شركائنا الآخرين والعملاء على حد سواء يتم بأعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والابتكار والاستدامة البيئية.