«سينما أهل أول» استدعاء لتفاصيل رمضان قديماً

البلاد ـ جدة

يقف زوار المنطقة التاريخية في جدة، في ليالي الشهر الفضيل، مبهورين أمام شاشة عريضة في الهواء الطلق، يتم من خلالها، بث مسلسلات وبرامج رمضانية، من أرشيف الماضي، برامج ما زالت تختزن في الذاكرة الجمعية لعدد كبير من أفراد المجتمع، يأتي هذا السيناريو، بعد أن دشنت وزارة الثقافة فعالية “سينما أهل أول” ضمن موسم رمضان الحالي في منطقة البلد بجدة التاريخية، بهدف استدعاء أجواء رمضان وتفاصيل الحياة في الشهر الفضيل قديماً.

وقدمت الفعالية عروضاً بصرية على شاشة تستقر على أحد جدران “جدة التاريخية”، مستلهمة الذاكرة المرئية لمراحل زمنية سابقة، من خلال عرض مقاطع وأجزاء من مسلسلات شهيرة مثل: “طاش ما طاش” و”بابا فرحان”، وبرامج الفوازير والمسابقات، ومجموعة من الأفلام القديمة، لتأخذ الزائر في رحلة الذاكرة والحنين إلى الماضي.