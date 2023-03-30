الرياضة انطلاق النسخة الثانية من دوري السنوكر للأندية غدًا بالرياض

الرياض- البلاد تنطلق غداً الجمعة بمدينة الرياض النسخة الثانية من دوري الأندية للسنوكر لدرجة الكبار وكذلك درجة الناشئين لموسم 2023 بمشاركة 11 ناديا، ويقام الدوري بنظام الجولات حيث تقام أربع جولات في الموسم، ووستقام الجولة الأولى غدًا على صالة سنوكر سنتر بمدينة الرياض، فيما تقام الجولة الثانية بمدينة جدة، والجولة الثالثة بمدينة الرياض، ويختتم الدوري بعد الجولة الرابعة بمدينة جدة. والأندية التي ستشارك في الدوري هي ” الشباب، الأهلي، الاتحاد، الاتفاق، الوحدة، عكاظ، وج، الفرع، الصقو، الشعلة، الوطن”. جدير بالذكر أن لعبة السنوكر هي لعبة من ألعاب البلياردو، وهي أكبر من طاولات البلياردو حيث يبلغ طولها 356سم وعرضها 182سم. ولها 6 جيوب وتتكون من 22 كرة؛ الكرة البيضاء للكسر واللعب، والكرات الحمراء 15كرة قيمة، كل كرة بنقطة واحدة، والكرات الأخرى لها ألوان مختلفة، وكل لون له قيمة، فاللون الأصفر يحسب نقطتين، والأخضر يحسب بثلاث نقاط، والبني أربع نقاط، والأزرق خمس نقاط، والوردي ست نقاط والأسود سبع نقاط. وتكون طريقة اللعب بإدخال كرة حمراء وبعدها إدخال لون من الألوان حسب قيمته حيث يفوز صاحب أعلى نقاط في اللعبة.