اكتتاب جود الإسكان يتجاوز نصف مليار ريال

البلاد – الرياض

تخطت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان، حاجز 500 مليون ريال، متجاوزةً بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة، والبالغة مليار ريال في سابع ليالي الشهر الفضيل.

جاءت هذه العطاءات الكريمة منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتداداً لتدشين الحملة بدعم سخيّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بقيمة 150 مليون ريال، لتتوالى بعدها أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص،

وجاءت الحملة امتداداً للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

يُذكر أن حملة اكتتاب جود صُممت لتحاكي في أسلوبها الاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال، تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجاً في المجتمع.