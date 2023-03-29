بوابة الدرعية.. ليالي رمضانية بعبق الأصالة والتراث الفريد

البلاد – الرياض

تنظم بوابة الدرعية مجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات الثقافية والتاريخية، والرياضية، والمجتمعية، والخيرية، ضمن برنامجها لشهر رمضان المبارك، حيث يشهد حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وحدائق الدرعية، ومساجدها عدداً من الفعاليات احتفاءً بالشهر الفضيل.

ويركز البرنامج الرمضاني على ثقافة الدرعية الأصيلة، ويسلط الضوء على تراثها الفريد بأنواعه كافة.

تنطلق الفعاليات من حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتشمل تفعيل سوق الموسم الذي يوفر المنتجات الموسمية الطازجة، وعقد ورش العمل الثقافية المتنوعة ومن أبرزها ورشة عمل القهوة أهل الدرعية، التي تتضمن خطوات صنع القهوة من التحميص وحتى التذوق، مع استعراض عادات تقديم القهوة السعودية، ومحاكاة دورها في الإفطار الرمضاني التقليدي وإبراز كرم أهالي الدرعية.

وتشتمل الفعاليات على جولات سياحية مدتها 30 دقيقةً لاستكشاف حي الطريف التاريخي بصحبة المرشد السياحي، وفي فعالية “أنشئ شجرة عائلتك” سيتعرف الزوّار على القصص وروابط القرابة والصلة التي تكونت في هذه المنطقة التاريخية خلال الحقبة الزمنية الماضية.

وفي حي الطريف التاريخي يتم استعراض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي دارت أحداثها داخل حُجرات القصور وبين ممرات الدرعية، لنسمع من الأجداد بطولاتهم، وقصصهم، وتفاصيل حياتهم، وذلك في قصر الأمير مشاري بن سعود. ويعكس البجيري الأجواء الرمضانية ويتيح لزوار مطل البجيري حضور عدد من الفعاليات مثل رواية القصص ذات الطابع التاريخي، والشعر والقصائد العربية. كما توفر مطاعم البجيري الفاخرة قوائم لموائد رمضانية متنوعة.