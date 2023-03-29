باستثمارات 4 مليارات ريال.. تحالف سعودي هولندي في إدارة البيوت المحمية

البلاد – واس

شهد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة, اليوم بمقر الوزارة بالرياض توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة “plantlap” الهولندية، وتأتي ضمن إطار الخطة التوسعية التي اعتمدتها الوزارة لزيادة الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية باستثمارات تبلغ 4 مليارات ريال حتى 2025، وذلك بحضور عددٌ من مسؤولي وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وتسعى “البيئة” من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق عدة مستهدفات، منها زيادة الناتج المحلي السعودي من المحاصيل الورقية المزروعة وفق أعلى المعايير العالمية في الزراعة الداخلية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الواردات الأجنبية من الورقيات للسوق السعودي.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الجانبين إلى نقل التقنية الأجنبية، وزيادة كفاءة الإنتاج في الزراعة الداخلية، وتوفير استخدام مياه الري واستخدام الطاقة، والعمل على إنشاء المزارع الداخلية بمواد محلية الصنع، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى سعي الجانبين إلى تصدير المنتجات السعودية للأسواق الأوروبية بما يتوافق مع رؤية 2030 في تنوع قاعدة الصادرات المحلية.

وتُعد الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي إحدى كبرى شركات الإنتاج الزراعي والاستشارات الزراعية بالمملكة، وبدأت نشاطها في 1987م بتشغيل 8 هكتارات من البيوت المحمية الزجاجية بالخرج، وتدير الأن ما يقارب 75 هكتارًا من البيوت المحمية بالمملكة، ولديها منتجات زراعية يتم تسويقها في العديد من الدول حول العالم، بينما تمتلك الشركة الهولندية “plantlap” أكبر منشأة متخصصة في البحث والتطوير فيما يتعلق بالزراعة الداخلية، مما يجعل من الشراكة بينهما إسهامًا وتعزيزًا لقدرة القطاع الزراعي بالمملكة بشكل عام، وقطاع الزراعة الداخلية بشكل خاص.