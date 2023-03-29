السودان.. اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء

البلاد – وكالات

أكد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، أن القوى المدنية وضعت معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء، موضحاً أنه متفائل بعودة الكتل المقاطعة إلى العملية السياسية.

وقال بيرتس، وفقاً لـ”العربية”، إن الآلية الثلاثية لن تتدخل في اختيار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن المواجهة بين الجيش والدعم السريع واردة لكن غير مرجحة، مبيناً أن إصلاح المؤسسة العسكرية يحتاج لأكثر من 6 سنوات، ودمج الدعم السريع داخل الجيش يحتاج أكثر من 5 سنوات.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، الذي يرأس بعثة المنظمة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، قد عبر الأسبوع الماضي عن تفاؤله حيال فرص تحقيق تقدم على مسار العملية السياسية، مؤكداً أن السودان أصبح “أقرب من أي وقت مضى” للتوصل إلى حل رغم استمرار التحديات.

وقال بيرتس في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن الأطراف السودانية أقرب ما تكون الآن للتوصل إلى تسوية سياسية والعودة إلى الحكم المدني، مشيراً إلى الاتفاق الذي وقّعه الجيش السوداني وشريحة واسعة من الأطراف المدنية فيما عُرف بـ”الاتفاق الإطاري” في ديسمبر الماضي. ورأى بيرتس أن تلك كانت لحظة مهمة أذنت بمرحلة جديدة للعملية السياسية التي تهدف إلى التحوّل نحو الحكم المدني الديمقراطي وفترة انتقالية جديدة.

ووقّعت الأطراف العسكرية –الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الاتفاق الإطاري مع التحالف الرئيسي للمعارضة “الحرية والتغيير”، بالإضافة إلى قوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتُختتم بإجراء انتخابات، فيما يتخلى العسكريون عن العمل السياسي ويعودون إلى ثكناتهم.