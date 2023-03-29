أوكرانيا تنشر صواريخ بعيدة المدى

البلاد – وكالات

بينما تستمر المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، أكّدت وزارة الدفاع الروسية، أمس (الثلاثاء)، أنها أسقطت صاروخاً أمريكياً بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ، التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً، ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية فبراير: “أسقط الدفاع المضاد للطائرات.. 18 صاروخ هايمارس، وصاروخا موجها من طراز GLSDB”. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن وسائط الدفاع الجوي الروسي اعترضت، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، قذيفة موجهة من نوع GLSDB تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. والقنبلة من نوع GLSDB تعني القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض، ويُطلق عليها اسم “القنبلة الذكية”، وأرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وأشار المتحدث العسكري الروسي إلى تدمير 12 مسيرة أوكرانية في مقاطعة زاباروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، فيما قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 15 مسيرة إيرانية الصنع، فجر أمس، تم تدمير 14 منها. وأضاف الجيش: “لا يزال خطر وقوع ضربات جوية وصاروخية عاليا في أرجاء أوكرانيا”.

من جهتها، أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن القوات الروسية في باخموت سيطرت على المنطقة الصناعية بالكامل، كما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، أن القوات الروسية تتقدم في محور أفدييفكا. في وقت رجحت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا خسرت الكثير من دباباتها أثناء محاولة حصار أفدييفكا بدونيتسك، مشيرة إلى أن روسيا لم تحقق سوى تقدم هامشي هناك.