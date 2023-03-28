7 إرشادات لسحور صحي لمرضى السكري

القاهرة- البلاد

في شهر رمضان المبارك، يشغل كثيرا من الناس وخاصة المرضى فكرة ما يجب تناوله في السحور للحفاظ على صحتهم، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الصحة والإسكان المصرية بعض النصائح لسحور صحي لمرضى السكري في ظل الصيام بالشهر الفضيل.

وتضمنت النصائح المنشورة على حساب الوزارة المصرية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

1- تأخير السحور قدر الممكن

2- تجنب تناول المخللات والمملحات.

3- يفضل تناول الفول.

4- التقليل من الخبز قدر الإمكان.

5- الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي.

6- تجنب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.

7- شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور؛ لأن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.