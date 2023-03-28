1.6 مليون مستفيد من توزيع التمور

البلاد ـ جدة

وزعت جمعية التمور للخدمات الإنسانية أكثر من 3760 طناً من تمور الدولة المخصصة للجمعيات الأهلية بتكليف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، من خلال 470 جمعية أهلية في 13 منطقة بالمملكة.

وقد نُقلت التمور إلى مستودعات الجمعيات بسلاسة، وفي وقت قياسي، وقبل شهر رمضان المبارك مع الأخذ في الاعتبار تباعد الجمعيات الأهلية وانتشارها الجغرافي.

وعبر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” على حرصهم ودعمهم للجمعيات الأهلية من خلال برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات الأهلية. وأكد أن برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات الأهلية بَرْنامَجاً سنوياً تُشرف عليه الوزارة بهدف إمداد الجمعيات الأهلية سَنَوِيّاً بما يحتاجون إليه من تمور قبل شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره وتقديره لجمعية التمور للخدمات الإنسانية على ما بذلوه من جهد مشكور لتصل هذه التمور في الوقت الملائم.

من جانب آخر كشف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني، والتي تيسر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير عن التنفيذ، مُؤَكِّداً توزيع أكثر من 3760 طناً من التمور التي خصصتها الدولة لتغطية احتياجات 470 جمعية أهلية بزيادة وصلت 36 % عن العام الماضي، مُشِيراً إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.