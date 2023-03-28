نائب أمير مكة يطلع على جهود التنمية الاجتماعية والأحوال المدنية

البلاد – جدة

استقبلَ الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش.

واستمع سموُّه إلى إيجاز عن أعمال فرع الوزارة بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في القطاع غير الربحي خلال شهر رمضان المبارك.

كما استقبلَ مديرَ عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر بن عبدالرحمن الحميِّد، واستمع سموِّه إلى شرح عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة في مختلف محافظات المنطقة؛ ومن أهمها وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، التي تعدُّ من أبرز وسائل الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية؛ وذلك لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد.