معرض رمضاني لقاصدي البيت العتيق

البلاد – مكة المكرمة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة شؤون المعارض والمتاحف بالمسجد الحرام معرضها الرمضاني لهذا العام، الذي يقام طيلة فترة شهر رمضان المبارك في توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- ويستقبل زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الانتهاء من صلاة التراويح.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يحتوي على ثلاثة أقسام مجهزة بالأدوات الأثرية من المسجد الحرام، إضافةً إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في العهد الحالي، بحيث يطّلع عليها الزائر بكل يسر وسهولة.

من جهة ثانية قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، بتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة جافة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا وتحت شعار من “الوصول حتى الحصول”.