محافظ جدة يستقبل رؤساء المحاكم والقضاة

البلاد – جدة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه أمس، رئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ ماجد الرجيعي، ورئيس المحكمة العامة الشيخ زياد التويجري، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ محمد العقيل، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ سامي الحقباني، ورئيس المحكمة التجارية الشيخ إبراهيم العقلاء، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الشيخ عمر الربيش، ورئيس المحكمة العمالية الشيخ أحمد الزهراني ، وعدداً من القضاة بجدة؛ الذين قدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة داعياً الله أن يعيده بالخير والبركات، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.