الرياضة

طائرة الأهلي تواصل التحليق في صدارة دوري جاهز

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1444 هـ      28 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

عائض الدهاس – جدة

واصل فريق الأهلي تصدره لدوري جاهز للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن الجولة التاسعة عشرة؛ ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، وجاءت نتائج الأشواط16/25، 21/25، 25/22، كما استطاع الهلال كسب لقائه أمام ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل؛ ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

ونجح الابتسام في عبور الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل؛ ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

وفاز الخليج على اليرموك 1/3، وحافظ النصر على مركزه الخامس بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى29 نقطة.

وتمكن الفيصلي من الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط؛ ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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