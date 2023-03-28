طائرة الأهلي تواصل التحليق في صدارة دوري جاهز

عائض الدهاس – جدة
واصل فريق الأهلي تصدره لدوري جاهز للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن الجولة التاسعة عشرة؛ ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، وجاءت نتائج الأشواط16/25، 21/25، 25/22، كما استطاع الهلال كسب لقائه أمام ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل؛ ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.
ونجح الابتسام في عبور الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل؛ ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.
وفاز الخليج على اليرموك 1/3، وحافظ النصر على مركزه الخامس بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى29 نقطة.
وتمكن الفيصلي من الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط؛ ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.