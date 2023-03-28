” بيليه ومارادونا” يهنئان ميسي بالمونديال!!

جدة – البلاد
وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكر من باراغواي إلى مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” على حسن الاستقبال، وتكريم منتخب بلاده لتتويجه بلقب مونديال كأس العالم 2022 في قطر، معتبرًا أنهم “لا يصدقون حقًا ما يعني كونهم أبطال العالم”.
وصرح ميسي من مقر “الكونميبول” في مدينة لوكي الباراغوانية أثناء تكريم أبطال العالم “نفكر في القادم وليس فيما فعلناه، وأعتقد أن هذا ينبغي تطبيقه في كل نواحي الحياة”.
ووصف رئيس “الكونميبول”، أليخاندرو دومينغيز، خلال التكريم ميسي بأنه “رمز للقيادة في كرة القدم العالمية”.
وأقر ميسي ممتنًا بعد حصوله في الحفل على نسخة طبق الأصل من كأس العالم وتمثال له بالحجم الطبيعي: “لقد توجت بكل شيء في كرة القدم”.
وتابع: “الآن يتبقى لي الاستمتاع بما سأقدمه في الملاعب، وأنا لا أعلم كم ستطول تلك الفترة، والقيام بما أحببته دائمًا، كما كنت أفعل طوال مسيرتي”.
وخلال التكريم وجه الأسطورتان الراحلتان بيليه ودييغو مارادونا، باستخدام الهولوغرام، كلمات تقدير لميسي، حيث قالت الصورة المجسمة لمارادونا مرتديًا قميص “الألبيسيليستي” برفقة بيليه “دع الآخرين يتحدثون أنك ستكون الأفضل في التاريخ كله. اليوم استمتع، أحبك كثيرًا يا ليو”.
وكان مركز المؤتمرات بـ “الكونميبول” مسرحًا لتكريم منتخب الأرجنتين الذي توج بنجمته الثالثة في قطر في ديسمبر الماضي على حساب فرنسا، ليعيد كأس العالم إلى أمريكا الجنوبية بعد أن فازت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بها في النسخ السابقة.
القارة تحتفل بأبطالها ومن حطم آمال أوروبا في مونديال العرب .. فخر القارة اللاتينية 👑🏆🇦🇷 pic.twitter.com/zITkMfD1uh
— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 27, 2023