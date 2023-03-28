برشلونة منفتح على “بيع” أنسو فاتي في الميركاتو الصيفي

ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني باتت منفتحة على بيع المهاجم الواعد أنسو فاتي (20 عامًا).



وعاني فاتي من إصابات متتالية على مستوى الركبة في الأشهر الأخيرة، جعلته يغيب عن أغلب مباريات البارسا الموسم الماضي.



وتمت ترقية فاتي -من أصول غينيا بيساو- من فريق الأكاديمية إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2020م، حيث لمع نجمه بشدة.



سجّل فاتي 25 هدفًا وقدّم 9 تمريرات حاسمة مع برشلونة في كل المسابقات من إجمالي 96 مباراة، منذ أن ترقّى للفريق الأول.

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لكن الإصابات الأخيرة للاعب، جعلت إدارة برشلونة تفكّر في بيعه، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة للنادي الكاتالوني.



ويحسب “ماركا” سيوافق برشلونة على بيع فاتي مقابل مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو للأندية الراغبة في خدمات اللاعب.