الرياضة “الإسكان” تدشن بطولتها الرمضانية لأمانات المناطق

الرياض- محمد الجليحي

افتتح المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان” بطولة بلدي” لكرة القدم للصالات بمشاركة 21 جهة من منسوبي الوزارة، وتقام على ملعب الصالة المغلقة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. من جانبه، قال نائب نائب الوزير: إن مثل هذه الأنشطة الرياضية تدعم خطط الرؤية المباركة التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، برفع نسبة ممارسي الرياضة 14٪ يوميًا، كما تدعم المشاركة المجتمعية بين منسوبي الوزارة، متمنيًا التوفيق للجميع. وقد حظيت البطولة في يومها الأول بتواجد عدد كبير من الحضور مع وجود عدد من الفعاليات المصاحبة مثل ألعاب تنس الطاولة والبلياردو والكيرم ولعبة البلوت.