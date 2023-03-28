استشارية لـ(البلاد): فئات ممنوعة من تناول المدمس.. الفول يتسيد الموائد الرمضانية

البلاد – جدة

قبيل مغيب الشمس في كل يوم من هذا الشهر الفضيل، ثمة مشاهد في شوارع المدن، حيث تزاد حركة السيارات، ويعلو صوت باعة “السوبيا ” الذين يقفون على نواصي الشوارع، الرئيسية، ولكن المشهد الأكثر حضوراً قبل غروب الشمس وموعد إفطار رمضان يتمثل في مشاهد الازدحام أمام محال الفول و”التميس”، حيث لا يحلو الإفطار لدى الكثيرين إلا بطبق الفول والتميس، وفي بعض الأحيان تحدث مشادات بين المشترين،

فكل يريد أن يأخذ حصته، قبيل قروب الشمس وموعد آذان المغرب، ولرمضان في حواري وأحياء جدة خصوصيته، حيث تتنوع الأطعمة التي تزين الموائد، والتي تتفانى ربات البيوت في إعدادها، خُصُوصاً أن رمضان يتسم بكثرة “العزائم” واجتمعات الأسر والأقارب حول مائدة الإفطار. وترى ربة منزل، أن الفول بكافة وصفاته، يعدّ الطبق الأساسي على مائدة الإفطار، وتقول إنها اعتادت، منذ سنوات طويلة على وجود طبق الفول، على السفرة طوال أيام رمضان، وأن طرق إعداده منوّعة بين البلدان والمجتمعات، حيث إن لكل مجتمع طريقته في إعداد الفول، فمنهم من يعده بالعدس وآخرون بالحمص وهناك نكهات للفول بالطحينة والبيض والجبن، فَضْلاً عن الفول المبخر والذي يعد أفضل النكهات وفقاً لقولها.

وفي هذا السياق أوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة منيرة الغامدي “لـ”البلاد”:” ليس هناك أي إشكالية في تناول الفول كوجبة في الإفطار، ولكن يجب عدم الإكثار من تناوله، فالفرد خلال الإفطار يتناول المقليات والمعجنات والشوربة وكلها أطعمة دسمة، لذا يجب الحرص على تناول كمية بسيطة من الفول، وَخُصُوصاً أنه يعتبر غذاء دَسَماً نِسْبِيّاً، فهو غني بالألياف الغذائية، كما يضاف له عند تحضيره الطحينة، ثم يرش الزيت على الطبق بعد أن يصبح جاهِزاً، وهذا يعني أنه غني بالسعرات الحرارية، لذلك إذا تناول الصائم الفول على الإفطار، فإنه قد يشعر بالثقل والتعب، وَأَيْضاً هذا يعتمد على الكمية التي يأكلها، وعلى إضافة الزيت والطحينة إلى الطبق. وخلصت د. منيرة إلى القول: “هناك فئات لا ينصح لها بتناول الفول وهي التي تعاني من النقرس وَأَيْضاً الذين لديهم حساسية غذائية من الفول، ومرضى القولون العصبي، والمصابين بأنيميا الفول، وبالنسبة لمرضى السكري يجب الانتباه إلى أن الفول غني بالكربوهيدرات، وخاصة عند أكله مع الخبز، ولذلك يجب احتسابه من حصة الكربوهيدرات؛ حتى لا يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، أما مرضى الكوليسترول، فيجب محاولة تقليل ما يضاف له من طحينة؛ لأنها دهن، وَأَيْضاً يفضل تناوله بدون زيت أو مع زيت الزيتون، وبخصوص مرضى ارتفاع ضغط الدم فيجب الانتباه إلى عدم إضافة الملح له، أما الفول المعلب، فينصح بغسله من ماء النقع قبل تقديمه؛ لأنه غني بالصوديوم. يذكر أن طبق الفول لم يعد وجبة شعبية تقدم فقط من خلال المطاعم الشعبية، كما يعتقد، بل تتسابق على إعداده أفضل الفنادق والمطاعم الراقية بطرق حديثة تختلف عن ما تقدمه المطاعم الشعبية التي يرغبها عامة الناس الذين يرون أن تناول الفول في المطاعم الشعبية أشهى من مطاعم الفنادق الفخمة.

فئات ممنوعة من تناول الفول