6 لاعبين وراء الإطاحة بالمدرب ناغلسمان من بايرن ميونيخ

قالت يومية “BILD” الألمانية من مصادرها اليوم الاثنين: إن 6 نجوم من فريق بايرن ميونيخ، نظموا انقلابًا للإطاحة بالمدرب يوليان ناغلسمان.

وأعلن بايرن ميونيخ بشكل مفاجيء قبل أيام إقالة المدرب الشاب ناغلسمان (35 عامًا) وتعيين الألماني المخضرم توماس توخيل بدلًا منه.

وجاءت إقالة ناغلسمان في فترة فنيّة مميزة يعيشها النادي، خاصة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان.

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وضمت قائمة المتآمرين للإطاحة بناغلسمان كلًا من” مانويل نوير وسيرجي جنابري وجمال موسيالا وليروي ساني وساديو ماني وجواو كانسيلو”.



وذكرت “BILD” أنها حصلت على معلومات مؤكدة من داخل بايرن ميونيخ تفيد بشكوى جماعية من اللاعبين الستة إلى الإدارة ضد المدرب.