27 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

البلاد – وكالات

كشف المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، اليوم الاثنين، عن رصد 27 هزة أرضية خلال الساعات الـ24 الماضية، لم تتجاوز شدتها 3.9 على مقياس ريختر.

وقال المركز في بيان إن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 27 هزة أرضية منذ يوم أمس حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، أغلبها بقوة تتراوح بين 1 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.4 كم”.

وأوضح المركز في بيانه أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 3 هزات شمال غربي اللاذقية الأولى بـ 28 كم والثانية بـ 29 كم والثالثة بـ 34 كم، وهزة غرب حماة بـ 26 كم، و17 هزة في لواء إسكندرون إحداها غرب اللواء وثلاث منها شمال غربي إدلب، إضافة إلى هزة في خليج إسكندرون و5 هزات في تركيا.

ويوم الجمعة الماضية، أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا ، أن عدد الهزات التي سجلت بلغ 34 هزة، تراوحت شدتها بين 4.1 و4.9 درجات على مقياس ريختر.