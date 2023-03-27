مختص: الصوم يقوي المناعة ويحمي المفاصل

البلاد ـ جدة

أكد طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن الصوم يعتبر أقوى وسيلة لمواجهة التهابات الجسم وآلام المفاصل، بجانب دوره في تقوية مناعة الجسم، إذ إن الصيام يقوي الجهاز المناعي، فيعمل على خفض مستويات السكر بالدم، وَأَيْضاً يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكولسترول، بجانب تقليل الالتهاب في الجسم، والحد من الخطورة المرتبطة بأمراض القلب.

وتابع: من فوائد الصوم زيادة فرص التخلص من الوزن الزائد، وذلك بسبب التغيرات التي تحدث في أجسامنا عندما لا نأكل لفترة طويلة، فتتغير مستويات الهرمونات في أجسامنا، مما يجعل الوصول إلى الدهون المخزنة أكثر سهولة، وأيضا تنخفض مستويات الأنسولين في الجسم، وهذا الأمر يحفز حرق الدهون، كما أنه يساعد الفرد على استهلاك سعرات حرارية أقل، ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

ودعا د. ضياء مرضى الروماتيزم إلى التركيز على ثلاثة جوانب وهي: الأدوية، والأطعمة، والرياضة، فالأدوية يجب عدم إيقاف تناولها، وبالتأكيد يتم تغيير أوقاتها، إذ يمكن أخذ الحبوب بعد الإفطار، وقبل السحور، ومن ناحية الطعام، فيُنصح المرضى بتناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تقاوم الالتهابات، وتحد من فرص الإصابة بها، ويمكنهم تناول المزيد من الوجبات الصحية عن طريق إضافة الفاكهة، والعصائر، والخضار إلى نظامهم الغذائي، والتقليل من الدهون، والكربوهيدرات، أما ما يتعلق بالرياضة، فيُنصح المرضى بالاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية في حال عدم نشاط المرض، وتُمثل صلاة التراويح تمريناً رياضياً حركياً، وهي تحافظ على ليونة المفاصل. وخلص الدكتور ضياء إلى القول: “بشكل عام المرضى مختلفون في مرضهم واستجابتهم للعلاجات، وبالتالي فإن صيامهم يتوقف على نوع مرضهم وقرار الطبيب ووضعهم الصحي”.