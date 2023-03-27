“ماسك” للموظفين: تويتر تساوي أقل من نصف ما دفعته

البلاد – وكالات

قال إيلون ماسك إن توتير أصبحت الآن تساوي أقل من نصف ما دفعه، وذلك في رسالة بريد إلكتروني حول منح الأسهم للموظفين.

وأخبر ماسك فريق العمل أن الشركة مرت بفترة تغيير جذري ولكنه ضروري؛ لأنه كان على بعد نحو 4 أشهر من نفاد الأموال، والآن الحوافز المالية للموظفين يجب أن تتماشى مع وضع الشركة.

وأشار إلى أن منح الأسهم تستند إلى “تقييم للشركة بقيمة 20 مليار دولار”، فيما دفع ماسك 44 مليار دولار للاستحواذ على توتير في أواخر أكتوبر الماضي.

وتحدث تقرير آخر لـ “Information” أيضًا عن البريد الإلكتروني، حيث أخبر ماسك الموظفين أنه يمكنهم بيع ممتلكاتهم من الأسهم نقداً كل 6 أشهر، بناءً على تقييم طرف ثالث خلال “أحداث السيولة”.