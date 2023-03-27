بعد فوزه برئاسة وزراء إسكتلندا.. حمزة يوسف أول زعيم مسلم لبلد غربي

البلاد- وكالات

انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في إسكتلندا حمزة يوسف زعيما جديدا له، ليكتب التاريخ كأول زعيم مسلم لبلد غربي.

من المقرر أن يصبح يوسف البالغ من العمر (37 عاما) والابن لأبوين مهاجرين من باكستان أول شخص ملون يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.

بهذا الفوز، يكون حمزة يوسف عند إعلان تنصيبه رئيسا للوزراء، قد دخل التاريخ السياسي في الغرب، كأول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي.

ويوسف، الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في اسكتلندا، تغلب على مشرعين اسكتلنديين آخرين في منافسة على منصب الوزير الأول بدلا من نيكولا سترغن التي استقالت بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

وفي أول تصريح له؛ قال الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الوطني الاسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الاثنين: إن اسكوتلندا في حاجة إلى الاستقلال أكثر من أي وقت مضى، ووعد بإقناع أولئك الذين عارضوا الانفصال عن المملكة المتحدة.

وقال في كلمة بعد إعلان نتائج الانتخابات: «شعب اسكوتلندا في حاجة إلى الاستقلال الآن أكثر من أي وقت مضى وسنكون الجيل الذي يمنح الاستقلال لاسكتلندا”.