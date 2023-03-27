الرياضة الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لودية بوليفيا

جدة- البلاد استأنف المنتخب الوطني أمس الأحد تدريباته في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة ( 20 – 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023. ويستعد الأخضر لخوض وديته الثانية في معسكر جدة أمام منتخب بوليفيا غدا الثلاثاء على استاد الأمير عبدالله الفيصل. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ ليجري بعدها مباريات مصغره، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” الثلاثي “حسان التمبكتي، عبدالرحمن العبود، رياض شراحيلي” من معسكر الأخضر في جدة بداعي الإصابة. ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الاثنين عند الساعة 9.45 مساءً على “استاد الأمير عبدالله الفيصل”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام.