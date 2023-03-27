إبداعات الأسر المنتجة بمبادرة دعم الحرفيات

البلاد ـ جدة

قدمت 14 أسرة سعودية منتجة، أحدث إبداعاتها في المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والعطور والمنسوجات والأعمال الحرفية والتحف والإكسسوارات، أمس خلال مبادرة دعم الخريجات الحرفيات الذي نظمه المعهد الثقافي السعودي العالي للتدريب، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة “منتجة” في جدة.

وكشفت مديرة التدريب بالمعهد الثقافي السعودي العالي أماني بدوي أن الهدف الأساسي للمبادرة هو دعم وتدريب وتنمية مهارات الخريجات الحرفيات في مجالات متنوعة، وتمكينهن من دخول سوق العمل، وقالت: “نسعى لتنفيذ وتمكين الأسر المنتجة في هذه البرامج والمشاريع التي تُمكنهم من استخراج وثيقة ممارس حرفي التي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لفتح مشاريع صغيرة والاعتماد على الذات وتحقيق دخل مادي يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع تماشياً مع رؤية المملكة 2030”.

وشددت على أهمية دعم وتمكين الخريجات الجدد والأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، وتعرف أنشطتها المختلفة بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي، وتعزي دورها في المشاركة بفاعلية في إحياء الصناعات اليدوية التي تمثل إرثاً تارِيخِيّاً وهوية وطنية، ونوهت بأن الأسر المنتجة تعتبر جزءاً مهماً من مكونات منظومة الإنتاج والعمل التي تهدف الدولة وقطاعاتها المختلفة والجمعيات الخيرية على تأهيلها، وتحويلها من أسر مستقبلة للمساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل والإبداع وتسويق منتجاتها للحصول على مورد مالي ثابت وأرباح مجزية، اِسْتِناداً على مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لمجتمع فعال ومنتج.