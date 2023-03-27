أمانة جدة تتعقب البسطات العشوائية

البلاد ـ جدة

رصدت أمانة محافظة جدة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، عدداً من مخالفات البسطات العشوائية بنطاق بلدية جدة الجديدة، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة حيدر آل حابس، أن الفرق الرقابية نفذت جولات مكثفة مع بداية الشهر الكريم لمكافحة البيع الجائل “البسطات الرمضانية” في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حيث تمكنت من رصد 18 بسطة عشوائية، وذلك ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم شهر رمضان المبارك.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.