فيديو.. إنجلترا تهزم أوكرانيا وتتصدر مجموعتها في تصفيات يورو 2024

عزز منتخب إنجلترا صدارته للمجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 بفوزه على أوكرانيا بهدفين نظيفين أمسية الأحد.

أقيمت المباراة أمام حضور جماهيري غفير بلغ 84 ألف مشجّع في مدرجات ملعب “ويمبلي” وبصافرة الحكم الهولندي سرداد جوزوبويك.



ورفع منتخب “الأسود الثلاثة” رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، مستفيدًا من فوزه في الجولة الأولى الأسبوع الماضي أمام إيطاليا 2-1.



سجّل ثنائية الإنجليز أمام أوكرانيا كل من مهاجم توتنهام هاري كين في الدقيقة 37، وجناح أرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 40.

شاهد أهداف إنجلترا وأوكرانيا 2-0