حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام بالكريمة

بلح الشام حلويات رمضان المميزة

المقادير اللازمة

نصف كيلو دقيق

نصف لتر ماء

كوب زيت

2 معلقة كبيرة سكر

ربع معلقة ملح

نصف معلقة فانيليا

6 حبات بيض

زيت للتحمير

مقادير الكريمة

200 ملل كريمة

ربع كوب سكر بودرة

مقادير الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف عصير ليمونة

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

2 نقطة ماء ورد أو زهر

طريقة العمل

لتحضير الكريمة

تخفق الكريمة مع السكر حتي تصبح كثيفة

لتحضير الشربات

يوضع السكر مع الماء وعصير الليمون والفانيليا على النار لمدة 25 دقيقة

لعمل بلح الشام

نحضر وعاء ونضع الماء والملح والزيت والسكر على النار حتى يغلي

نضع الدقيق ويقلب الخليط جيداً لمدة 2 دقيقة

يرفع من على النار بعد أن يصبح العجين متماسك ولا يلتصق بوعاء الطهى

نضع العجين فى العجان ونضع البيض واحدة تلو الأخري مع الفانيليا

نحضر قمع ونضع قليل من العجين به

وفى أثناء ذلك نحضر مقلاة القلى وبها زيت القلى

تقطع العجينة بالمقص

توضع فى مقلاة القلى ويكون زيت القلى بارد

تترك تتحمر مع مراعاة التقليب عند اللزوم لكى تحمر من الوجهين

بعد أن تصبح لونها ذهبياً

تصفى من الزيت وتوضع فى الشربات المحضر سابقاً

تشق كل حبة من بلح الشام من المنتصف وتحشي بالكريمة

وتقدم فى طبق التقديم