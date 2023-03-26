المرأه صحة و عافية

حلويات رمضان.. طريقة عمل العوامات

نيفين عباسaccess_time5 / رمضان / 1444 هـ      26 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

العوامات أو الزلابية أو لقمة القاضي هي وصفة مصنوعة من الدقيق والماء والخميرة وتقدم مع صوصات أو بالطريقة التقليدية بالعسل أو السكر البودرة

المقادير اللازمة
2 كوب دقيق
معلقة كبيرة سكر
معلقة كبيرة خميرة فورية
ماء دافئ
ربع ملعقة صغيرة ملح
عسل نحل أو شربات
زيت للقلي

طريقة العمل
في وعاء عميق يضاف الدقيق والملح ويقلب
تضاف الخميرة مع السكر وتقلب ثم يضاف لها القليل من الماء الدافئ
تترك حتي تخمر قليلاً ثم تضاف للدقيق وتقلب
تضاف الماء بالتدريج للدقيق مع التقليب حتي نحصل علي عجينة ملساء ناعمة سلسة
تترك بعد أن تُغطي في مكان دافئ حتي تخمر
تقلي في الزيت وتشكل بواسطة ملعقة صغيرة مدهونة زيت علي شكل كرات متساوية الحجم
تخرج من الزيت بعد أن تصبح ذهبية اللون وتوضع في العسل أو الشربات وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.