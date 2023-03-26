حلويات رمضان.. طريقة عمل العوامات

العوامات أو الزلابية أو لقمة القاضي هي وصفة مصنوعة من الدقيق والماء والخميرة وتقدم مع صوصات أو بالطريقة التقليدية بالعسل أو السكر البودرة

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

عسل نحل أو شربات

زيت للقلي

طريقة العمل

في وعاء عميق يضاف الدقيق والملح ويقلب

تضاف الخميرة مع السكر وتقلب ثم يضاف لها القليل من الماء الدافئ

تترك حتي تخمر قليلاً ثم تضاف للدقيق وتقلب

تضاف الماء بالتدريج للدقيق مع التقليب حتي نحصل علي عجينة ملساء ناعمة سلسة

تترك بعد أن تُغطي في مكان دافئ حتي تخمر

تقلي في الزيت وتشكل بواسطة ملعقة صغيرة مدهونة زيت علي شكل كرات متساوية الحجم

تخرج من الزيت بعد أن تصبح ذهبية اللون وتوضع في العسل أو الشربات وتقدم ساخنة