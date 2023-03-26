باكستان تمنح الملحق العسكري السعودي وسام “هلال الامتياز”

البلاد- متابعات

منح الرئيس الباكستاني عارف علوي، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، اللواء الركن الطيار عوض بن عبدالله الزهراني؛ وسام “هلال الامتياز” العسكري، تقديرًا لجهوده ومساعيه لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

جرى ذلك خلال احتفالية إحياء ذكرى اليوم الوطني الباكستاني في القصر الرئاسي بإسلام آباد، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية وشخصيات دبلوماسية عالمية سياسية وعسكرية.

وعبر الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان اللواء الركن الطيار عوض بن عبدالله الزهراني عن شكره وتقديره للرئيس الباكستاني لمنحه وسام “هلال الامتياز” العسكري له .

وأكد حرصه على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين الى جانب التوجيهات الدائمة لوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بتعزيز العلاقات في جوانب التعاون مع القوات المسلحة الباكستانية والسعودية

ويعتبر “هلال الامتياز” ثاني أعلى وسام تمنحه الدولة الباكستانية للضباط العسكريين ممن قدموا مساهمة جديرة بالتقدير بشكل خاص لأمن باكستان أو مصالحها الوطنية أو السلام العالمي أو المساعي الثقافية أو غيرها من المساعي العامة الهامة.