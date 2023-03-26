الرياضة الكاميروني” كوم ” يشكو الأهلي لدى الفيفا

البلاد- جدة

تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة جديدة، بعدما قدم اللاعب الكاميروني فرانك كوم، شكوى ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد أن فسخت الإدارة عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. واستند اللاعب كوم في شكواه إلى توقيت فسخ عقده، إذ تمَّ في الساعات الأخيرة من الـ”ميركاتو الشتوي”، ما تسبَّب في عدم توقيعه لنادٍ آخر، وبقائه “عاطلًا” حتى الآن، وهو ما أثبته لـ”فيفا”. وطالب كوم طالب في شكواه بتسليمه مستحقاته، المقدرة بـ 4 ملايين ريال، بما فيها المتأخرات في العقد المبرم بين الطرفين، مبديًا موافقته على الوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقه.