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ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ محمد الصباح

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1444 هـ      25 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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