نجم برشلونة يغيب عن كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستنسن (25 عامًا) على مستوى عضلة الفخذ، السبت في بيان رسمي.

وتعرّض كريستنسن إلى إصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا أمسية الخميس، في تصفيات كأس أمم أوروبا بألمانيا 2024.



وسيغيب كريستنسن عن كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، المزمع إقامته في 5 أبريل المقبل بعد تأكد حاجته للراحة بين 3 و4 أسابيع.

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برشلونة كان قد خرج فائزًا من ملعب ريال مدريد “سانتياغو برنابيو” بهدف نظيف، في مباراة الذهاب، سجّله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.



وسيلعب الفريقان الإياب أمام قرابة 96 ألف مشجّع في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” لحجز مقعد في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.