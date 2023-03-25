لمرضى الكوليسترول.. تعرف على النظام الغذائي المناسب في رمضان

البلاد- متابعات

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم تعد من الأمراض الخطيرة، التي يجب التعامل معها تحت إشراف الطبيب لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية،

خلال شهر رمضان هناك العديد من النصائح للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض ومنها:

-تناول جميع العناصر الغذائية المفيدة:

أي يمكنك أن تتناول الأطعمة المغذية التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، ومنها الفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات، فهذه الأطعمة تساهم بشكل كبير في تحسين نسبة الكولسترول في الدم.

-تناول الشوفان:

يعد الشوفان من الأغذية الصحة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة، وأيضا يعمل علي تحسن صحة الكولسترول وتقليل فرص ارتفاع نسبته، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم في هذا الأمر، كما أنه يساهم في تقليل الوزن الزائد، والتخلص من الوزن الزائد.

– ابتعد عن تناول السكريات والدهون:

هذه الأطعمة تساهم بشكل كبير زيادة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتعرض القلب للخطر.

-المشي بانتظام

المشي 30 دقيقة بعد الإفطار يساهم بشكل فعال في حرق نسب الدهون في الجسم وتقليل الكولسترول.