الرياضة فريق مهد 2009 يشارك في بطولة الشارقة الدولية لكرة القدم

الرياض – هاني البشر

غادرت بعثة فريق أكاديمية مهد لكرة القدم اليوم السبت إلى إمارة الشارقة الإماراتية للمشاركة في بطولة مجلس الشارقة الرياضي الدولية الخامسة لكرة القدم مواليد 2009-2010. وضمت بعثة الفريق الجهازين الفني والإداري المكون من عبد الإله الإدريسي، وعبد الرحمن العزيز، وديفيد باسكول، وجريج آدمز، ورينيه بونك، وروبورت ماثيو، ومحمد الشعيل، وعبد الرحمن القحطاني، والفريق الطبي الذي يضم عبد الله البطحي، وعبد الرحمن الفرحان، وكذلك منار البلوي من رعاية المواهب، إضافة إلى 21 لاعبًا، هم” عيسى السعيد، خالد الحيدري، فهد العنزي، عبد الله الباتلي، عبد العزيز الجريد، ماجد الشهراني، محمد الحريفي، بدر جيزاني، عزام العتيبي، عبد العزيز البسام، راكان مجرشي، منيف البقمي، عمر عبد الحميد،ة عبد الله ضيف، أحمد الموسى، عمر أرشيد، خالد الاحمري، نايف المشعل، عبد العزيز الناهض، وثابت كبش”. ويشارك في بطولة الشارقة الدولية 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الشارقة الإماراتي، والبطائح الإماراتي، وأكاديمية مهد السعودي، وزد المصري” فيما تضم المجموعة الثانية العربي الكويتي، وخورفكان الإماراتي، والفتح السعودي، واتحاد كلباء الإماراتي. وتهدف الأكاديمية من المشاركة في هذه البطولة ضمن الاستراتيجية الرامية لصناعة أجيال من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الانجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري وزيادة روح المنافسة من خلال البطولات الداخلية والدولية.”