سيرخيو بوسكيتس.. اسم جديد يطفو على سطح الدوري السعودي

قالت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية من مصادرها اليوم السبت: إن قائد فريق برشلونة سيرخيو بوسكيتس (34 عامًا) قد ينتقل إلى الدوري السعودي، حال موافقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على عرض فريق الهلال.



وذكرت اليومية المقرّبة من أسوار برشلونة، أن بوسكيتس ربط مستقبله خارج النادي الكاتالوني بالنادي الذي سينتقل إلى ميسي.

ينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بانقضاء الموسم الحالي 2022-2023، ويمتلك اللاعب عدّة عروض من أوروبا والولايات المتحدة.

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ولا يخفى مفاوضات الهلال للتعاقد مع ميسي بالفترة الحالية، حيث يسعى “الزعيم” إلى مواصلة استقطاب نجوم اللعبة من كل دوريات العالم.



في حين تزامل ميسي وبوسكيتس في برشلونة 13 موسمًا متتاليًا، بين 2008 و2021، وربما يعتزلان في نادٍ واحدٍ بحسب “موندو”.