ترامب يبدأ سباق الانتخابات الرئاسية 2024 من تكساس

البلاد – وكالات

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعقد أول تجمع انتخابي حاشد لانتخابات عام 2024، اليوم السبت، في ولاية تكساس، بينما يصارع خطر اتهامات جنائية محتملة.

وحسب صحيفة “هيل” البريطانية، سيسافر ترامب إلي مطار في واكو بتكساس، لحضور تجمع انتخابي لحملته، حيث من المقرر أن يكون في تناقض صارخ مع الأحداث التي تضرب حملته حتى الآن.

ومع ذلك، فإن تجمع اليوم ينظم في الوقت الذي تبحث هيئة محلفين كبرى في مانهاتن دور ترامب في دفع أموال لنجمة الأفلام ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ودعا ترامب أنصاره إلي التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال متحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير.

وذكر فورد أوكونيل، استراتيجي الحزب الجمهوري: “إنه نزل حلبة السباق فى الوقت المناسب”.

وسعى ترامب إلي تصوير قضية مانهاتن علي أنها ذات دوافع سياسية واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين، إذ حذر أمس الجمعة من أن البلاد ستشهد “موتا ودمارا” محتملا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.