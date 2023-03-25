تاليسكا يرفض عرضًا احترافيًا من أجل النصر

قالت صحيفة “aksam” التركية من مصادرها الجمعة: إن أندرسون تاليسكا (29 عامًا) نجم نادي النصر، رفض عرضًا من فلامينغو البرازيلي.

وينشط تاليسكا مع “العالمي” منذ عام 2021 عندما وفد من غوانغزو الصيني مقابل 8 ملايين يورو، حيث يمتد عقده الحالي إلى صيف 2024.

تاليسكا رفض عرضَا من فلامينغو وقرر استكمال مغامرته مع النصر في الملاعب السعودية، حيث من المقرر أن يجدد عقده إلى صيف 2027.

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وأشارت الصحيفة إلى أن راتب تاليسكا الضخم مع النصر البالغ 8 ملايين يورو سنويًا، هو السبب الرئيسي في رفض اللاعب عرض فلامينغو.

سجّل تاليسكا -الذي ينشط في مركز صانع الألعاب- 15 هدفًا بالموسم الحالي 2022-2023 مع النصر في كل المسابقات، من 18 مباراة.