“السديس”: القيادة الرشيدة حريصة على تعظيم رسالة الإسلام ونشر علوم القرآن الكريم

البلاد : متابعات
أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- وولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه غير مستغربة في إطار حرصهما على تعظيم رسالة الإسلام السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه وتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال.
وأوضح السديس أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جاءت بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة وقراءة القرآن في شهر القرآن.
وأضاف أن تزويد الحرمين بنسخ من المصحف الشريف ما هو إلا امتداد لعطاء المملكة ورسالتها القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومد أواصر المحبة والأخوة الإسلامية والسلام للعالم أجمع، فالقرآن يجمع القلوب والأبدان على الخير والهدى.
وتقدم الرئيس العام لخادم الحرمين بالشكر والتقدير وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.
ونوه الرئيس العام بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم خدمة للإسلام والمسلمين.
وقال الشيخ السديس إن ولاة الأمر -حفظهم الله- جعلوا الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما في صدر اهتماماتهم، وفي مقدمة أولوياتهم ، ومن صور عنايتهم بالحرمين الشريفين ما يوفرونه من خدمات ورعاية وعناية تسهم في رقي الخدمات وأداء العبادات بكل يسر وسهولة.
وفي الختام، سأل الرئيس العام المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويجعلهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.