الترجي يصعد إلى ” دوري يلو” للمرة الأولى في تاريخه

القطيف- البلاد
صعد فريق الترجي الأول لكرة القدم رسميًا إلى «دوري يلو» لأندية الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد نهاية الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية، رغم خسارته أمام فريق البكيرية في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير.
وتمكن الترجي من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى برصيد 55 نقطة، فتأهل قبل نهاية الدوري بجولتين، بعد أن حقق 16 فوزًا، و7 تعادلات، وخسر في 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 46 هدفًا، فيما دخل مرماه 29 هدفًا.
في الــملعب بطـل يــلـعب 🤩#الترجي_إلى_يلو #نادي_الترجي❤️💙💛 pic.twitter.com/FdXTMUDW4b
— نادي الترجي السعودي (@altarajiclub) March 24, 2023
🎥| فيديو
جـينا ولـبـينا 🤩#الترجي_إلى_يلو #نادي_الترجي❤️💙💛 pic.twitter.com/TJSQWjxAfy
— نادي الترجي السعودي (@altarajiclub) March 25, 2023
* البدايات..
تأسس نادي الترجي عام 1401ه بعد دمج ناديي” البدر والشاطئ”، وتمكن من الصعود إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة عام 2011م، قبل أن يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة في عام 2017م، وعاد من جديد في عام 2019م، حتى تمكن من إعلان صعوده إلى دوري يلو هذا الموسم.
في الــملعب بطـل يــلـعب 🤩#الترجي_إلى_يلو #نادي_الترجي❤️💙💛 pic.twitter.com/FdXTMUDW4b
— نادي الترجي السعودي (@altarajiclub) March 24, 2023
* نداي.. الهداف الكبير
يعتبر اللاعب السنغالي عبدالعزيز نداي، أحد أبرز هدافي دوري الدرجة الثانية؛ حيث سجل 17 هدفًا في 28 جولة، وتعد مباراة الجندل في الجولة 25 التي سجل فيها 3 أهداف(هاتريك) أبرز مبارياته هذا الموسم.
* حضور مميز لرابطة المشجعين..
تحظى رابطة مشجعي النادي بإشادة واسعة من جميع متابعي دوري الدرجة الثانية، لما تشكله من حضور فعال وكثيف في المدرجات، سواء في المباريات التي تقام على ملعب مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، أو في جميع مناطق المملكة، حيث خطفت الأضواء من كل جماهير الأندية، ووضح تأثيرها الإيجابي على أداء الفريق وتحقيقه الانتصارات، وتردد الجماهير في كل مواجهة الأغنية الشهيرة “من عاند البحارة، نصيده بالسنارة”.