استكمال العديد من مراحل الطرق الدائرية بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن جاهزية المرحلة الثانية للدائري الثالث وذلك بامتدادٍ يصل إلى 22 كم والمرتبط مع طريق المدينة المنورة ويتضمن 4 جسور إضافة لوجود طريق خدمة من جانبي الطريق؛ إذْ سيخفف الطريق من الازدحام المروري في العاصمة المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة أطلقت في مدينة مكة المكرمة بالعمل التكاملي مع وزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة طريق الدائري الأول والذي يخدم المناطق المجاورة للمسجد الحرام ويرتبط بالمسارات الحيوية مثل جبل عمر ووجهة مسار , وقريبًا مشروع وقف الملك عبدالعزيز؛ إضافةً إلى الدائري الثاني الذي يسهم في رفع مستوى خدمة كافة الطرق”.

كما أعلنت الهيئة عن ارتفاع استخدام حافلات مكة بشكل ملحوظ وذلك بما يفوق 320 ألف مستخدم ومستخدمة يومياً للحافلات والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة.

وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأدوارٍ تكامليَّةٍ مع مُختلف الجهات الحكومية بهدف رفع مستوى الخدمات اللوجستية والسياحية وتوفير العديد من الخدمات التي تسهم في الرفع من جودة الحياة بمدينة مكة المكرمة.

وأكدت الهيئة أن أعمالها اليوم تأتي بدعم لا محدود من لدُن قيادة المملكة الرشيدة التي تولي اهتمامًا بارزًا في توفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام؛ وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة مع وزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة على تهيئة العديد من الطرق الدائرية التي أسهمت في سد فجوة الازدحام وتيسير الحركة المرورية.