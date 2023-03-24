يوم “المسؤولية الاجتماعية” يؤكد اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030

البلاد : متابعات

يؤكد يوم المسؤولية الاجتماعية الذي صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون في يوم 23 مارس من كل عام، اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعمها المستمر واللامحدود لشركات القطاع الخاص؛ لما تقدمه من أجل ازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال القادمة، وذلك من خلال تأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويرى المختصون أن المسؤولية الاجتماعية ممارسة حضارية في المجتمعات المتقدمة، تنبع من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الاحتياج التنموي، منوهين أن تحديد يوم للمسؤولية الاجتماعية هو لرفع شأن برامج المسؤولية الاجتماعية، والارتقاء بمسؤولية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الوطن، تجاه المجتمع، والإسهام في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونمو الاقتصاد وتنمية موارده، وإبراز المبادرات في هذا السياق على المستوى العالمي.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل أنه بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية، أنه تم إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية الأول لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعنوان “20 عاماً من الأثر المجتمعي”؛ بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستجابة لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد والقاضي أن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام يوم للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على الجهود التي دأبت الهيئة منذ إنشائها على المساهمة الفاعلة في مختلف مجالات التعاون المجتمعي فيما بينها وبين الجهات ذات العلاقة وكذلك مع المجتمع، مبيناً أن فريقاً من المتقاعدين والممارسين على رأس العمل بالهيئة أسهموا في جمع المعلومات والبيانات بموثوقية عالية.

وتزامن مع يوم المسؤولية الاجتماعية، إقامة اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية 2023، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وركز على أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وما يعزز من دورها وفي مقدمة ذلك استخدام الأساليب الهندسية التي تساهم في الاستدامة المشاريع واعتمادها على مصادر الطبيعة وتقليل التلوث وتحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وناقشت جلسات اللقاء بمشاركة 13 متحدثاً من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في المجتمع، وذلك وسط حضور عدد كبير من المختصين والمسؤولين.

فيما غطى “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” الذي عقد مؤخراً بالرياض تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة 22 متحدثاً من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، والجهات ذات العلاقة ببرامج وأهداف ومبادرات المسؤولية الاجتماعية محلياً وعالمياً، موضوعات تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، ونشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.

وكان للملتقى دور مهم في إبراز ما تنهض به المؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية وعكس السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب استعراض التجارب في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها في تقديم مبادرات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، عبر جلساته التي تتلخص في الرقي بمفهوم وبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وبرامج ومبادرات الشركات في هذا المجال، وآفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي.